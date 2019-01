Palermo, esplode tubatura in strada: getto d’acqua arriva al terzo piano VIDEO

PALERMO – Zampilli fino al terzo piano per l’alta pressione. Si è rotta ancora la tubatura di via Gugliemo il Buono a Palermo, come si vede dal video girato da uno dei residenti. Gli agenti della polizia di stato a bordo di una volante che stava transitando in zona si sono accorti di quanto stava accadendo.

Per la sicurezza degli automobilisti che stavano transitando la strada è stata transennata e chiusa la traffico.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev