CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro ha rivolto un’appello ai leader Ue per i migranti in mare sulla Sea Watch e la Sea Eye: “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev