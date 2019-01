ROMA – La banda della Polizia di Stato intrattiene i viaggiatori nella stazione di Roma Termini. Rigorosamente in divisa e armati solo dei loro strumenti musicali, i musicisti e poliziotti hanno suonato e allietato i viaggiatori in attesa di partire e in arrivo nello scalo della Capitale.

Ad annunciare l’iniziativa anche la Polizia in un cinguettio su Twitter: “Un po’ di carica musicale di mattina ci sta sempre bene”. E i viaggiatori che diventano spettatori sembrano davvero aver gradito.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev