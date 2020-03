Principe Carlo positivo al coronavirus, il primo video pubblico dopo l’annuncio

ROMA – Oltre ai principini George, Louis e Charlotte, anche il principe del Galles Carlo (risultato positivo al coronavirus) e la moglie Camilla hanno registrato un video in cui applaudono per ringraziare i medici ed infermieri impegnati in prima linea contro il coronavirus.

Si tratta del primo video in cui Carlo appare dopo la diffusione della notizia del suo contagio.

Oltre a Carlo, anche il premier Boris Johnson ha annunciato di essere positivo al coronavirus ed è in autoisolamento. Il tampone è stato eseguito ieri, 26 marzo, dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi lievi di contagio da Covid-19. Anche il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, è risultato positivo.

“Sto lavorando da casa in autoisolamento perché è assolutamente la cosa giusta da fare – ha detto il Premier britannico in un video su Twitter – Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle moderne tecnologie”. Nel video, il primo ministro conservatore ha esaltato poi l’applauso collettivo rivolto da milioni di britannici dai balconi e dalle finestre a medici e infermieri del Regno.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev