ROMA – “Fatemi rispondere con una battuta, se Salvini è Batman per aver portato 100 agenti in più a Roma io sono Wonder Woman che ne ho assunti 1000 per la Municipale”.

Queste le parole di Virginia Raggi intervistata a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. Continua quindi lo scontro a distanza tra la sindaca di Roma e il leader leghista.

