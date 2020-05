ROMA – Paline in legno, colorate in bianco e rosso, che indicheranno dove stazionare e lo spazio a disposizione in spiaggia (25 metri quadrati che potranno contenere massimo 6 persone), ventidue varchi presidiati da un operatore che controllerà le persone in entrata e uscita e controllori, alcuni dei quali a bordo di Quad, che percorreranno le spiagge e il litorale dal porto turistico a Capocotta per assicurare il rispetto del distanziamento e impedire assembramenti.

Sono alcuni dei punti previsti nel Piano Spiagge per l’estate 2020 presentato dalla sindaca Virginia Raggi in Campidoglio.

“Vogliamo consentire un accesso alle spiagge in totale sicurezza e nel rispetto delle regole previste dalle norme nazionali e regionali” ha detto la sindaca.

“Abbiamo lavorato a questo Piano per garantire ai tanti bagnanti di trascorrere un’estate in sicurezza – ha sottolineato la presidente del municipio X Giuliana Di Pillo – Oltre alle spiagge pedonalizzeremo circa 4 chilometri di Lungomare e realizzeremo una pista ciclabile”.

La Raggi ha spiegato che App il contingentamento sarà accompagnato dall’app Sea Pass che “ci dirà in quali spiagge si potrà accedere perchè non affollate”.

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la dichiarazione di un assessore della giunta Raggi che aveva parlato dell’impossibilità di controllare le spiagge libere del litorale romano proponendo per questo motivo la chiusura durante tutta l’estate (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).