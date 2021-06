Rampelli contro Draghi: “Lei presidente Consiglio italiano, non commissario Ue” VIDEO Il premier replica

Botta e risposta nell’Aula della Camera tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia).

Rampelli, ultimo a parlare in discussione generale sulle comunicazioni del governo in vista del prossimo Consiglio europeo, ha invitato Draghi a difendere di più gli interessi italiani in Europa.

Rampelli a Draghi, tra Italia e Ue

Queste le parole di Rampelli: “Lei, presidente, è il presidente del Consiglio italiano e non (o almeno non ancora) il commissario europeo. Il suo compito quindi è difendere gli interessi italiani in quella sede”.

La replica di Draghi a Rampelli

Proprio all’inizio della replica, qualche minuto dopo Draghi risponde a Rampelli: “Vi ringrazio moltissimo per le parole di stima e apprezzamento e la fiducia che riponete nel mio ruolo nelle prossime discussioni del Consiglio Ue, posso solo augurarmi di non deluderla. Rampelli ha messo in dubbio la mia volontà e capacità di rappresentare gli interessi degli italiani, vorrei solo ricordarvi che ho concluso il mio discorso dicendo: ‘il vostro sostegno è determinante per portare avanti gli interessi italiani in Europa’”. E Rampelli dal suo scranno ribatte in diretta: “A parole…”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev