Rapina alla reception dell’hotel a Torino: 3 minorenni e un ventenne legano portiere e scappano in monopattino

Rapina alla reception dell‘hotel a Torino. Quattro giovani fanno irruzione in un albertto che si trova in via dei Principi D’Acaja e rmati di coltello, si fanno consegnare il denaro contante dal portiere a cui poi legano i polsi dandosi alla fuga con dei monopattini.

Torino, rapina in hotel: a compierla 3 minorenni e un ventenne

Aggiornamento delle 12,22

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato 20 febbraio: quattro giovani tra cui tre minorenni e un ventenne, sono stati fermati per rapina e sequestro di persona.

Dalle immagini diffuse solo in queste ore si vedono i quattro che, dopo aver citofonato entrano con la mascherina indossata e incappucciati.

I quattro si dirigono verso la reception del portiere notturno. Dopo averlo minacciato con un coltello, mettono a soqquadro la reception facendosi consegnare tutto il denaro che ha.

I giovani che rovistano sulla scrivania e in altri locali dell’hotel prima di scappare via. Prima però legano i polsi alla vittima con dello scotch marrone ed escono fuggendo in monopattino.

Portiere si libera e dà l’allarme alla Polizia

Il portiere è risucito a liberarsi dopo pochi minuti e a dare l’allarme alla Polizia. Gli agenti hanno subito fermato il ventenne.

Due minorenni sono stati invece rintracciati in un bed and breackfast: i poliziotti hanno trovato uno di loro nascosto in un armadio. L’ultimo è stato invece fermato all’interno della sua abitazione.

Rapina e sequestro di persona sono i reati contestati a tutti e quattro. Anche i minorenni sono stati messi in stato di fermo. Oltre a loro è stata denunciata anche una ragazza minorenno per favoreggiamento (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).