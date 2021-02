Renzi, intervista alla Cnbc su crisi di governo: “Draghi premier? The best, the best, the best” VIDEO

“The best, the best, the best. Mario Draghi è la persona migliore per ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio in Italia”. L’ex premier nonché leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta così l’arrivo di Draghi in un’intervista alla rete americana Cnbc.

Renzi: “Draghi il meglio per l’Italia”

In serata, prima che con la Cnbc, Renzi aveva parlato anche alla Cnn.

Anche in questo caso aveva elogiato Draghi: “Penso che Draghi, una personalità ammirata nel mondo, sia il miglior presidente del Consiglio per l’Italia, in particolare in questo momento”.

“E’ la speranza del Paese. In Italia le sfide sono la campagna di vaccinazione, un pil che registra il peggior risultato della storia e c’è poi il tema della scuola. Educazione, salute, economia, sono le questioni principali”.

Renzi: “Molti non hanno capito il perché della crisi”

empre alla Cnn, Renzi aveva parlato del perché aprire la crisi di governo: “Se sei un politico con una visione, non puoi seguire i sondaggi giorno dopo giorno, ma hai la responsabilità, il dovere di pensare al futuro”.

“L’Italia è un grande Paese ma ha bisogno di visione per uscire dalla crisi. Se si continuasse con la strategia del giorno per giorno, non saremmo in grado di uscire dalla crisi”.

“Molti, anche tra i miei amici e nella mia famiglia, non hanno capito perché aprire la crisi adesso, ma io penso che fosse proprio questo il momento, per trovare la via d’uscita dalla crisi: Draghi sarà in grado di farlo”.

Renzi: “Draghi fino al 2023. Sono felice ma ho patito l’odio”

Ed oggi Renzi ha parlato della crisi di governo in un’intervista su Repubblica. “A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte”.

“Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia”.

Matteo Renzi è sicuro che “la maggioranza ci sarà”.

Dice di non aver “niente da festeggiare” con l’uscita di scena di Giuseppe Conte. Ma “sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese”.

“Il governo Draghi sarà la salvezza dell’Italia: ha messo in sicurezza l’euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezza il Recovery Plan per i nostri figli”, afferma il leader di Italia Viva: “Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni”.

“Draghi è il naturale candidato alla presidenza della Repubblica?

“La legislatura durerà fino al 2023 – risponde Renzi -. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al governo e lasciamolo partire per la sua navigazione”.

Quanto al braccio di ferro con il Partito democratico, afferma: “La linea politica del Pd in questa crisi per me è inspiegabile. Potevano svolgere una funzione di mediazione, di equilibrio, di rilancio. Hanno scelto di appiattirsi sulla posizione ‘O Conte o voto'”.

Poi aggiunge: “C’è chi sostiene che Zingaretti e Bettini avessero una raffinata strategia in testa.

Evidentemente era talmente raffinata da sembrare inesistente”.

Renzi: “Italia Viva crescerà”

“Italia Viva crescerà come punto di riferimento di chi non si allinea all’accordo Pd-M5S-Leu e di chi non vuole morire sovranista. Dal punto di vista personale, invece, voglio rifiatare”.

“Ho vissuto con molto dolore l’aggressione mediatica di queste settimane: l’odio e il pregiudizio non mi avevano mai fatto male come stavolta, devo confessarlo”, conclude (fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakahnagiev).