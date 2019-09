Blitz dice

ROMA – Bibbiano, piccolo trucco sul palco: la bambina esibita da Salvini come liberata e restituita alla famiglia non è di Bibbiano. Bambina mostrata come sottratta alle grinfie comuniste. “Ne porterei altre 50” ha detto Salvini. E che ci vuole? Bibbiano è recita, un grande trucco nel teatro Italia, non bisogna essere pignoli con cose come la verità.