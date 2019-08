ROMA – “Salvini si deve dimettere: costa fatica, ci vuole grandissimo coraggio. Ma oggi Salvini ha scelto di imprimere una svolta che è miseramente fallita: torni ai suoi mojito, nelle forme che riterrà più opportune”. A dirlo è il senatore Pd Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato.

L’ex presidente del Consiglio parla anche della riduzione dei parlamentari, il motivo per cui i grillini dicono di non voler sciogliere le camere: “Non si devono fare le barricate” contro la riforma costituzionale dei Cinque stelle per il taglio dei parlamentari, “anzi se viene vista da parte del Parlamento come prioritaria, io sono per andare a vedere le carte e votare la riforma poi sono per far pronunciare i cittadini con un referendum. Della riforma si può parlare. Poi se si supera il bipolarismo perfetto sono l’uomo più felice del mondo”. Renzi conferma di essere disposto a parlare della riforma se fosse negli accordi per fare un governo.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev