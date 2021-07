Roberto Mancini al Quirinale: “La Nazionale ha scritto una delle pagine sportive più belle” VIDEO. Tutta la delegazione azzurra è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Mattarella in Quirinale. Gli italiani hanno fatto ritorno a Roma con la coppa di Euro 2020 conquistata allo stadio Wembley di Londra contro l’Inghilterra.

Sergio Mattarella ringrazia Mancini e la Nazionale per il trionfo ad Euro 2020

“Negli Europei avete reso onore allo sport per diversi motivi, avete vinto esprimendo un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti. Avete reso onore allo sport, avete manifestato il legame comune che vi ha unito e armonia di squadra e questo è di straordinario valore. Un ringraziamento a Roberto Mancini: la fiducia che ha sempre manifestato, la rivoluzione nell’impostazione del gioco, l’accurata preparazione di ogni partita. Grazie, grazie davvero Mancini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la nazionale di calcio campione d’Europa e Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon.

Roberto Mancini in Quirinale, il discorso del ct azzurro

“Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. La ringrazio per essere stato il nostro primo tifoso assieme a tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto sentire quanto sia forte l’amore per la nostra Nazionale. E’ stata una festa per tutto il Paese, non le nascondo la soddisfazione di aver regalato momenti di felicità al nostro Paese scrivendo una delle più belle pagine della storia del calcio. Abbiamo dimostrato che quando si crede in ciò che si fa è possibile esaurire un sogno apparentemente irrealizzabile”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, nel corso del suo intervento al Quirinale dove è stato ricevuto assieme alla Nazionale neo campione d’Europa, rivolgendo al capo dello Stato Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.