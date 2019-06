ROCCA DI PAPA – A seguito della violenta esplosione avvenuta a Rocca di Papa, in tutto i feriti sarebbero una decina. Alcuni sono andati in ospedale con i mezzi propri e sono stati subito dimessi, altri sono stati medicati sul posto. Il ferito più grave è un dipendente comunale con ustioni sul 44% del corpo e il sindaco Emanuele Crestini che ha ustioni sul 35% del corpo, in particolare sul volto e le mani. Entrambi si trovano ora al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio Sant’Eugenio si Roma.

Ricoverata in un altro nosocomio romano, il Bambino Gesù, una bimba di 5 anni che ha riportato un trauma cranico. Un’altra bimba di tre anni è stata visitata all’ospedale di Frascati e subito dimessa.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev