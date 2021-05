Roma: cinghiali rubano la spesa alla signora al parcheggio del supermercato VIDEO

Un branco di cinghiali si è avvicinato a una signora appena uscita da un supermercato, rubandole la spesa. È accaduto alle porte di Roma, al centro commerciale Le Rughe, di Formello. L’immagine, che sta circolando sui social riferita alla giornata di oggi, documenta quanto accaduto due giorni fa.

Il branco di cinghiali in cerca di cibo a Roma

Nel video si vede il branco, con anche da alcuni piccoli al seguito, puntare la signora nel parcheggio del centro commerciale. Gli esemplari provano a braccarla, inseguendola fra le auto, finché la donna non è costretta cedere la spesa ai cinghiali che, immediatamente, si avventano sulle buste.

Emergenza cinghiali a Roma

Non è la prima volta che i cinghiali se ne vadano in giro anche avvicinandosi alle persone. Soprattutto a Roma, in particolare nella zona di Roma Nord dopo dai boschi intorno alla Capitale arrivano in cerca di cibo. Addirittura in questo caso, come fa notare anche una delle persone che hanno ripreso la scena del parcheggio, sembrano quasi “domestici, vuol dire che qualcuno gli dà da mangiare”. Alla “vittima” non è rimasto altro da fare che accontentarli.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev