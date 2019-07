ROMA – Il ministro della Salute, Giulia Grillo, arrivando all’assemblea pubblica di Farmindustria: “E’ una situazione difficile nessuno lo nega. Ma sull’emergenza rifiuti c’è stato un incontro proficuo tra il ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione”.

Prosegue la Grillo: “Tutte le istituzioni sono a disposizione per affrontare una situazione che non è direttamente imputabile al sindaco, visto tutto quello che è successo in questi mesi”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev