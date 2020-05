ROMA – Gli autobus di Roma rimangono ancora semivuoti dopo l’avvio della fase 2. Come mostra un video pubblicato dall’Agenzia Vista, sui mezzi si viaggia con mascherina e distranziati. Alcuni cartelli indicano i posti in cui è possibile sedersi per mantenere la distanza sociale.

Fase 2 Roma, pochi treni. File per il caffè da asporto

Sono intanto pochissime le Frecce in circolazione alla stazione Termini. Molti viaggiatori raccontano che a bordo c’era poca gente per cui è facile tenere le distanze. Sui treni regionali non ci sono gli adesivi sui sedili, previsti invece sulle Frecce.

Per alcuni il problema è all’arrivo a Roma, come racconta all’Ansa un’agente immobiliare che deve necessariamente prendere la metro per raggiungere l’ufficio: “Questo mi preoccupa un po’, è il primo giorno che torno al lavoro dopo due mesi, ho un po’ paura ma non posso fare diversamente”.

A Roma si fa anche la fila nei bar per il caffè da asporto. Si tratta di file ordinate nei bar del centro, che dopo il lockdown hanno riaperto i battenti.

Nei locali più grandi sono state attrezzati dei veri e propri percorsi dove il cliente entra, paga, ritira il caffè e subito esce con il suo bicchiere di plastica.

Non sono mancate le lamentele per le attese da parte di chi aveva soltanto pochi minuti di pausa dal lavoro.

In molti locali all’ingresso vengono forniti disinfettanti e in alcuni casi anche i guanti (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).