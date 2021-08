Sadid Lailuma, la giornalista afghana si appella alla Nato: “Vi prego non riconoscete i talebani” VIDEO

Sadid Lailuma, una giornalista afghana fa un appello alla Nato. Prega l’Occidente di non riconoscere il governo dei talebani in Afghanistan.

La giornalista afghana Sadid Lailuma di Brussels Morning si commuove fino alle lacrime mentre rivolge una domanda al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa: “Com’è possibile che sia successo questo? La prego, non riconosca i talebani senza condizioni come fatto da Trump. Molte donne non sanno cosa succederà in futuro e temono di tornare indietro di 20 anni”.

Tolo News mette una donna a condurre il telegiornale

Tolo News, uno dei principali media afgani, riporta a condurre sullo schermo una donna. Il caporedattore dell’emittente, Miraqa Popal ha pubblicato un tweet che mostra una presentatrice che intervista dal vivo in studio un membro del team medico talebano. Il giornalista ha anche pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione.

Tolo News ha mandato in onda un’intervista a Maulvi Abdulhad Hemad condotta dalla giornalista Beheshta Arghand. Durante il colloquio è stato chiesto al funzionario dei talebani della situazione di Kabul e delle perquisizioni casa per casa in città. “La gente non dovrebbe sentirsi minacciata dai talebani; siamo qui per proteggerli”, ha risposto Hemad, che ha chiesto agli afghani di non lasciare il loro Paese. Anche la giornalista di Tolo News, Hasiba Atakpal, ha riferito della situazione a Kabul con un collegamento dal bazar, affermando che “il numero di donne in città è diminuito dall’ingresso dei talebani”.

