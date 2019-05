ROMA – Salvini torna sulle polemiche del crocifisso e lo fa con un video in cui lo si vede baciare il simbolo cristiano per eccellenza; “Me lo ha regalato una signora, mi ha detto prego per te”.

A regalarlo, secondo quanto racconta il vicepremier su Facebook, è stata una donna di più di 90 anni di nome Maria. Secondo quanto racconta Salvini, la donna si è fatta accompagnare in sedia a rotelle a Gioia del Colle per ascoltare il comizio del leader della Lega, prima di dargli un bacio e regalargli un crocifisso. La donna gli avrebbe poi detto “prego per te”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev