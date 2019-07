CATANIA – Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini al Cara di Mineo dopo la chiusura.

Il vicepremier ritorna qui a due anni di distanza, davanti a lui il centro d’accoglienza completamente vuoto. Il Cara di Mineo era il centro d’accoglienza più grande d’Europa.

Situato in provincia di Catania, è stato chiuso a seguito di alcune indagini che “hanno portato alla luce fattispecie evidenti di mafie non solo italiane, ma anche nigeriane che dal Cara di Mineo si sono allargate come potenza operativa dello spaccio su tutto il territorio”, aveva spiegato lo stesso ministro nei giorni scorsi.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev