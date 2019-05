ROMA – “Sono andato una sola volta in un centro sociale e mi sono fatto una birra”. Nuova battuta per Matteo Salvini, a Milano per visitare un gazebo della Lega.

Il ministro dell’Interno è tornato a parlare della sua crociata contro i negozi che vendono (legalmente) cannabis: “Se qualcuno mi vuole far credere che entra per collezionismo e non per consumo in un negozio che vende le canne, mi sembra una cosa bizzarra. Comunque non ci sono droghe che fanno bene, io adesso vado a farmi fare un panino con la mortadella e un bicchiere di rosso. La droga sta rovinando un sacco di ragazzi. Decine al giorno tra pasticca, coca, eroina, ecstasy”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.