Blitz dice

ROMA – Vaccini, da oggi…da oggi niente o quasi. Chi non ha vaccinato finora i suoi figli non è certo un distratto o disinformato. Al contrario è un No Vax. E per i No Vax da oggi proroga vera, basta annunciare “confronto in atto” con la Asl. E multe immaginarie: nessuno chiede o riscuote sanzione per figli non vaccinati a […]