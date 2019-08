ROMA – Matteo Salvini parla a Pescara della possibilità che si arrivi alla crisi di Governo e lancia la sua sfida ai colleghi di partito: “Sfiadiamo parlamentari a presentarsi in Aula la settimana prossima”.

“Non sono nato per scaldare la poltrona. Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri er fare quel che abbiamo promesso di fare, fino in fondo senza rallentamenti. Se mi candido premier? Questo sicuramente sì. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie“.

Poi, rispondendo ai giornalisti a margine del comizio aggiunge: “L’Italia non può sopportare altri no, si facciano un esame di coscienza i M5S sui troppi no ideologici detti in questi mesi: basta si vada al voto”.

“Non decido io, decide il presidente della Repubblica – ha detto ancora -. Lasciamo lavorare il presidente Mattarella, porto rispetto al presidente Mattarella”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa