Salvini: “I dipendenti del Viminale piangevano quando li ho salutati” VIDEO

ROMA – Matteo Salvini, in attesa dell’avvio di un nuovo governo M5s-Pd, ha iniziato a salutare i dipendenti del Ministero dell’Interno. Quando entrerà in vigore il nuovo Esecutivo, il suo posto al Viminale sarà preso da qualcun altro. Nella prima giornata in vista dell’addio, come raccontato da lui stesso su Facebook, sono piovute lacrime dagli occhi.

“Ho salutato centinaia di dipendenti del ministero dell’Interno. Ho visto delle lacrime e ho chiesto di trasformarle in sorrisi ma capisco la rabbia – ha raccontato l’ex vicepremier e ministro degli Interni -. Mi hanno toccato, mi hanno segnato. Poliziotti, vigili del fuoco, quelli della penitenziaria. Mi hanno scritto: ‘lei sarà comunque sempre il nostro ministro”. (fonte FACEBOOK)

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev