LATINA – Matteo Salvini ha rifiutato un invito in tv da Fabio Fazio. In un comizio a Latina spiega il perché: “Non vado in programmi di comunisti col Rolex. Spero che la Rai tagli gli stipendi milionari che sono un insulto per i lavoratori”.

Queste le parole del segretario della Lega.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev