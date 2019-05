LEGNAGO – “Per me Fazio può andare in onda 365 giorni all’anno, più fa comizi di sinistra e più la Lega guadagna voti”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Legnago, in provincia di Verona.”L’unica cosa che mi secca è che lo faccia pagato 3 milioni di euro dai contribuenti”, ha concluso Salvini.

Il vicepremier aveva già ribadito lo stesso concetto in mattinata: “Più fa campagna elettorale per la sinistra con il rolex al polso più gli italiani votano Lega” aveva detto, aggiungendo di non essere responsabile per questa decisione presa in Rai. “Ho tante cose di cui occuparmi ma non di quello che va in onda sui Raiuno il lunedì sera”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev