ROMA – Salvini parla alla folla in un comizio ad Adro in provincia di Brescia. Il ministro dell’Interno conferma la fiducia tra alleati della maggioranza gialloverde ridotta ai minimi storici.

Lega e M5s sono divisi su tutto, in primis sulle autonomie regionali: “Abbiamo aspettato anche troppo. Non accettiamo un no, il governo passa anche dalle Autonomie. Se non riusciamo, andremo da soli. Ma non ci fermiamo”.

Da Adro Matteo Salvini ha lanciato il suo ultimatum ai 5 Stelle: “Chi in Europa sta con Emmanuel Macron e Angela Merkel in Italia non può stare con la Lega”, ha aggiunto il vicepremier riferendosi al recente voto espresso dai grillini che ha portato all’elezione di Ursula von der Leyen.

Salvini ha poi aggiunto: “Non accetterò più un minuto di stare al governo con chi dice no. Qualunque decisione che prenderò, la prenderò per i miei figli”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa