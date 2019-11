ROMA – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dei deputati per presentare gli emendamenti in manovra sul comparto sicurezza, a margine parla della querela che Ilaria Cucchi ha presentato contro di lui. Queste le sue parole: “Non entro nella mente di nessuno, la droga fa male, punto. La giustizia fa il suo corso ma che la droga faccia male ai nostri ragazzi è un fatto. Mi ha querelato Carola, la Cucchi, va bene. Siamo in democrazia”.

Ilaria Cucchi ha deciso due giorni fa di presentare una querela per le affermazioni fatte dall’ex ministro Matteo Salvini dopo la sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato cinque Carabinieri, due per omicidio preterintenzionale, in relazione alla morte del fratello Stefano. Salvini, dopo la sentanza sul giovane geometra romano aveva affermato che quanto accaduto”dimostra che la droga fa male”. Concetto ribadito ancora oggi.

Facebook non oscura “i commenti ed i post di insulti e minacce e falsità che, molto bene organizzati, sono comparsi sui social dopo la presa di posizione pubblica dell’ex Ministro dell’Interno”, aveva scritto la sorella di Stefano in un post su Facebook, aggiungendo: “mi piacerebbe tanto che l’attuale Ministro dell’Interno sostituisse la costituzione di parte civile fatta proprio da Salvini con la propria. Non sono un avvocato ma forse potrebbe essere possibile”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev