LATINA – Salvini parla a Latina in un comizio elettorale e propone la reitroduzione dei “grembiuli a scuola, in modo tale che non ci siano classifiche”. Il viepremier ne aveva parlato anche nei giorni scorsi.

E il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha commentato, a margine di Innovagorà a Milano, la proposta del leader leghista: “li ho indossati anche io, li ho portati e credo che permettano, dal punto di vista dell’inclusione sociale, di far sì che tutti gli studenti e i nostri alunni possano sentirsi a miglior agio all’interno delle classi”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev