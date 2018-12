PESARO – Il vicepremier Matteo Salvini ha fatto un live su Facebook da Milano in cui condanna le organizzazioni mafiose dichiarando che darà alle forze dell’ordine gli strumenti necessari per combatterle. “Se qualche mafioso rialza la testa giù mazzate. Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta sono m****. E finchè sarò ministro dell’Interno li inseguirò città per città, quartiere per quartiere. Ma non a chiacchiere, ma arrestando e sequestrando, mettendo più uomini delle forze dell’ordine, e dotandoli di più soldi e mezzi”.