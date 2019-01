Salvini: “Mangiare italiano atto politico. Bene dazi Ue su riso” VIDEO

LANCIANO (CHIETI) – “L’Ue ha, finalmente, reintrodotto i dazi sul riso per difendere i produttori italiani dalla concorrenza sleale dell’estremo oriente. Mangiare e bere italiano è un atto politico.”

Così Il Ministro dell’Interno durante il comizio in un cinema a Lanciano in provincia di Chieti. Salvini è in Abruzzo per sostenere il candidato presidente del centro destra Marco Marsilio.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev