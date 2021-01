Salvini con la mascherina dedicata a Borsellino depone un mazzo di fiori in via d’Amelio a Palermo VIDEO (foto ANSA)

Matteo Salvini si è presentato in via d’Amelio a Palermo per deporre un mazzo di fiori sotto l’albero in cui, il 19 luglio del 1992, un’autobomba fece saltare in aria il giudice Borsellino e gli uomini della scorta. Il leader della Lega si trova a Palermo in vista dell’udienza preliminare di domani sulla Open Arms.

“Ogni volta che vengo a Palermo ritengo un dovere civico e umano rendere omaggio a Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne della scorta, mi sembra il minimo. Mi sembrava giusto partire da qui” ha detto il leader della Lega. Sceso dall’auto, Salvini si è tolto la mascherina per indossarne un’altra, con l’immagine di Paolo Borsellino. A donargliela è stato Alberto Samonà, assessore leghista nella giunta regionale di Nello Musumeci.

Salvini con mascherina dedicata a Borsellino, arrivano critiche

Una scelta, quella della mascherina indossata da Salvini, criticata da Mario Perantoni, Presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S. “Il personaggio ormai è noto, soprattutto nella sua propensione a mistificare e strumentalizzare. E’ bulimico. Ma non può permettersi di offendere i simboli dell’antimafia, come ha fatto con la mascherina che ritrae l’immagine di Paolo Borsellino , chieda scusa, cerchi il senso del limite”. (fonte ANSA, video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)