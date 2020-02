ROMA – Salvini protagonista dello spot contro lo spreco alimentare realizzato dai deputati del Pd. La pubblicità è stata realizzata unendo diverse immagini in cui si vede Salvini a tavola che mangia diverso cibo (tutto rigorosamente italiano). Si tratta di foto prese dai vari giri elettorali compiuti dal leader della Lega su e giù per l’Italia in occasione dei comizi che, a quanto pare, a Salvini piacciono particolarmente fare.

Le immagini sono state postate sui social dai deputati del Pd. Lo spot termina poi con questa frase: “Non fate come lui, non sprecate cibo per qualche like”.

Lo spot è stato pubblicato qualche giorno fa ed aveva provocato la reazione di Salvini che, subito dopo la diffusione, era stato ricondiviso sulla sua pagina. Salvini aveva scritto: “NON È UNO SCHERZO! Secondo quelli del Pd lo spreco alimentare è #colpadiSalvini. Non c’è limite al peggio… Ma questi ci sono o ci fanno?”

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev