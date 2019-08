ROMA – Salvini prosegue il suo tour nelle località balneari del centro-sud, malgrado la crisi di governo. A Peschici in provincia di Foggia, viene accolto da un gruppo di contestatori che canta “Bella Ciao”.

La risposta del leader della Lega non si fa attendere. Salvini tira fuori la retorica sui migranti che sfodera sempre in questi casi: “Mi fa piacere che ci siano i soliti 5 di sinistra che vogliono aprire i porti per ospitare gli immigrati. Prendeteli a casa vostra, ve ne mando quanti volete non ci mancano”.

Poi prosegue e fa riferimento alla Ocean Viking: ” Ho appena firmato il divieto di inngresso di una nave francese con bandiera norvegese. Li portassero in Francia o in Norvegia”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev