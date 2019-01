ORTONA – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini fa un comizio a Ortona in vista delle regionali in Abruzzo del 10 febbraio prossimo, che conclude chiedendo alla folla: “Qualcuno vuole fare una foto?”

In coro gli spettatori rispondono:”sì”.

Salvini poi replica: “Il primo appuntamento ce l’ho domani mattia alle 8 a Roma quindi… da che parte si entra?”. Anche in questa occasione il leader della Lega si è confermato intrattenitore da palcoscenico.

Il vicepremier prima di chiedere alla piazza la foto dice: “Cuore per cuore a Ortona come in tutto l’Abruzzo per fare la storia della vostra regione e per fare la storia di un’Italia che finalmente con noi ha rialzato la testa. Mai più schiavi di nessuno, grazie mille”.

Questa è la terza visita in Abruzzo che Salvini ha fatto in meno di un mese. A pochi giorni di distanza dall’ultima visita in Abruzzo, a Vasto e Lanciano, il ministero dell’Interno è tornato in questa provincia. Il 3o gennaio sera, infatti, a partire dalle ore 21 era in piazza della Repubblica, per incontrare i cittadini e sostenere la campagna elettorale del candidato di centrodestra Marco Marsilio.