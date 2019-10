ERCOLANO (NAPOLI) – Due automobili di proprietà del consigliere comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) Ciro Russo sono state danneggiate da un incendio in via Farina nel vicino comune di Ercolano.

Le auto, una Toyota Rav 4 e una Nissan Cube, erano parcheggiate in strada a pochi metri di distanza l’una dall’altra. L’incendio, sulla cui origine indaga la polizia, è stato spento dai pompieri ed è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del consigliere situata a San Giorgio a Cremano. Ciro Russo è iscritto al gruppo di opposizione “LiberaMente San Giorgio”. “Questa è la fine che fanno quelli che fanno politica a San Giorgio a Cremano. Mi avete incendiato le auto, non fa niente” dice Russo dopo essere sceso in strada per riprendere con il cellulare l’incendio che avvolge le autovetture. “Ma non finisce qua, non mi arrendo. Non mi fermerete mai” dice nel video postato su Facebook. Russo ripete poi varie volte la parola “m**de” indirizzata agli autori dell’incendio.

Lo scorso anno la sua auto fu cosparsa di benzina da sconosciuti ma i cani del politico richiamarono la sua attenzione e fu evitato il peggio. L’episodio avviene a pochi giorni dall’incendio dello scooter di proprietà del sindaco di S.Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre ignoti entrarono nel parco in cui vive con altre famiglie e incendiarono il suo motorino, un altro che era parcheggiato vicino e un’auto.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev