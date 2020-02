ROMA – “Se ci sarà Valentino Rossi? Non credo”. A dirlo è Francesca Sofia Novello, intervenuta a margine della conferenza stampa nel Festival di Sanremo 2020 nel Teatro Ariston. Questa sera la modella affiancherà Amadeus nella conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo.

“Io su quel palco voglio esserci come Francesca Novello e non come o perché la fidanzata di Valentino Rossi” ha spiegato la giovane modella. Ed ha quindi spiegato che l’asso delle due ruote a motore in questi giorni è in Malesia per le prove tecniche ma se fosse stato in Italia “non avrei voluto che fosse lì proprio per evitare il ripetersi di ieri”, con l’attenzione degli autori concentrati su Ronaldo seduto in prima fila all’Ariston e inquadrato ogni volta che la sua compagna Georgina era impegnata sul palco dove affiancava il conduttore e direttore artistico.

La Novello ha spiegato ancora: “Non direi a una ragazza ‘fatti pagare meglio’, bisogna avere molta fiducia in se stesse, credere nei propri sogni, idee chiare, non scendere mai a compromesso e senza contare troppo alle persone che ti sono intorno, a parte famiglia e migliori amiche”. La Novello ha infine riferito il suo motto: “Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il conduttore di Sanremo Amadeus aveva parlato di lei usando queste parole: “Francesca è stata scelta da me per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro“.

La frase di Amadeus aveva generato molte polemiche. “Mi dispiace – aveva poi cercato di chiarire Amadeus – che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino”.

Fonte: Agi, Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev