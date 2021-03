Cuore Amaro di Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’ di RTL 102.5, realizzata in collaborazione con EarOne, per il brano più radiofonico di Sanremo 2021, nella categoria Campioni.

Gaia, in una stories su Instagram, ha voluto ringraziare i suoi fan e complimentarsi con i Maneskin per la vittoria finale del Festival: “Sono super felice di come sia andato questo Sanremo, spero che il mio brano vi sia piaciuto. Un saluto ai Maneskin e complimenti per la vittoria”.

Festival di Sanremo, le canzoni premiate da RTL

Come ogni anno RTL 102.5 ha premiato le due canzoni che risultano essere le più radiofoniche di Sanremo: ‘Lezioni di volo’ di Wrongonyotu nella categoria Nuove Proposte e ‘Cuore Amaro’ di Gaia nella categoria Campioni.

La classifica, realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e Tv in Italia, per premiare le canzoni più radiofoniche del Festival di Sanremo 2021, nella sezione Campioni e in quella delle Nuove Proposte.

I risultati si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati di airplay radiofonico rilevati da EarOne su tutte le radio italiane. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso una preferenza su tutte le canzoni in gara e le votazioni sono state registrate tramite il sito www.rtl.it.

Chi ha vinto Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 lo hanno vinto i Maneskin con il brano Zitti e buoni. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

Questa la classifica finale dei Big dal quarto al ventiseiesimo posto: Colapesce Dimartino, Irama, Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa, La Rappresentante di Lista, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Lo Stato Sociale, Noemi, Malika Ayane, Fulminacci, Max Gazzè, Fasma, Gaia, Coma_Cose, Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)