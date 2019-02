ROMA – “Sanremo da Pecora”, il festival della canzone italiana dedicato agli esponenti del mondo politico, in versione cantanti.

Promosso dalla trasmissione di Radio Uno “Un Giorno da Pecora”, sul palco degli studi Rai si sono sfidati politici di ogni gruppo: da Sergio Battelli e Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle ad Emanuele Fiano e Alessia Morani del Pd, passando per Armando Siri (Lega) vero trionfatore della manifestazione con un’esibizione a cui hanno applaudito tutti in sala, Gabriella Giammanco (Forza Itailia) e molti altri. In veste di giudici i conduttori Massimo Giletti e Carlo Conti.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev