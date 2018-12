NAPOLI: Un ragazzo minorenne in sella ad uno scooter sfreccia tra le giostre per bambini del quartiere di Scampia a Napoli. Il giovane in motorino senza casco sfida i i vigili urbani a prenderlo ma loro non riescono a fermarlo. Il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli denuncia: “Giostre rischiano di chiudere a causa delle baby gang. Forze dell’ordine intervengano per difendere una delle poche aree del quartiere destinate ai più piccoli”.