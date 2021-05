Scudetto Inter, assembramenti in piazza Duomo: festeggiamenti con tanti tifosi e poche mascherine VIDEO

L’Inter vince lo Scudetto e in piazza Duomo spuntano gli assembramenti. Tifosi tanti, mascherine poche. Per festeggiare uno Scudetto che mancava da più di 10 anni. Una vittoria maturata in modo anomalo alla fine di un campionato anomalo.

Inter campione d’Italia perché l’Atalanta non è riuscita a vincere a Sassuolo. E dunque i punti di vantaggio sulla seconda sono 13 a 4 giornate dalla fine. Punti a disposizione: 12. Nerazzurri campioni senza giocare (o meglio, avendo giocato un giorno prima) alla fine di un campionato senza tifosi.

Nonostante questo, o forse proprio per questo, i supporter nerazzurri si sono riversati nel centro di Milano. Hanno festeggiato, cantato e ballato. Molto vicini, spesso abbracciati. E si sono viste tante mascherine abbassate.

Scudetto Inter: assembramenti tifosi in Piazza Duomo

Trentamila persone sono scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell’Inter. I punti di maggiore concentrazione sono stati largo Cairoli e piazza Duomo, dove in centinaia si sono arrampicati sulla statua centrale.

Le forze dell’ordine hanno impedito che la folla si fermasse sul sagrato della Cattedrale e in galleria Vittorio Emanuele, dove gli accessi sono stati chiusi anche grazie alla collaborazione della polizia locale. Poi alle 22 la Polizia con gli agenti in tenuta antisommossa e le camionette è intervenuta in Piazza Cairoli per disperdere la folla. Non c’è stato comunque nessun problema di ordine pubblico dato che, nel momento in cui gli agenti sono entrati in piazza, i tifosi si sono spontaneamente allontanati.

L’Inter chiede ai tifosi di rispettare le regole anti Covid

La società Inter ha pubblicato un post su Instagram in cui ha invitato i tifosi a festeggiare nel rispetto delle regole. “Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!”: è l’invito alla responsabilità da parte dell’Inter ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria matematica del 19esimo scudetto. La società chiede ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti e le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19.

I negozianti di Milano: negozi chiusi ma piazze aperte ai tifosi

“La gioia dei tifosi interisti è più che comprensibile, lo dico da tifoso (seppur di un’altra squadra). Mi chiedo però perché a Milano, in Darsena o in Brera, sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato”. E’ quanto ha scritto su Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev