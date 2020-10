Scuola, Bertolaso: “Banchi a rotelle una sciocchezza, pericolosi in caso di terremoto” VIDEO

L’ex capo della Protezione civile Bertolaso ha criticato aspramente i banchi a rotelle nelle scuole: “Sono pericolosi in caso di terremoto”.

Le parole dell’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso è intervenuto durante il Forum Meridiano Sanità Sicilia – La Sanità Post Covid-19 al teatro Bellini di Catania criticando aspramente la scelta dei banchi a rotelle nelle scuole.

“Con questa storia dei banchi a rotelle in un paese che ha il 65% del proprio territorio da alto rischio sismico è una enorme sciocchezza. Qui a Santa Venerina si sono salvati molti bambini quando ci fu una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 e 4.2. Alcuni infissi di alcune scuole crollarono. Le maestre dissero ai bambini quando sentirono la scossa “tutti sotto al banco”. E’ questa la prima misura di protezione in caso di terremoto a scuola e non solo. In un paese dove scuole, caserme, case, ospedali, è tutto fuori norma e quindi a rischio sismico. I bambini si sono salvati perché sono andati sotto al banco ma, se ci sono i banchi con le rotelle, che fai, insegui il banco per salvarti?”. (fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)