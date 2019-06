MILANO – Libero Quotidiano organizza a Milano un incontro in cui si parla di sicurezza. Tra gli ospiti c’è il ministro degli Interni Matteo Salvini che snocciola una serie di risultati ottenuti sul fronte della lotta alla criminalità organizzata.

Salvini aggiunge però che di queste vicende sui giornali non c’è traccia, impegnati come sono a parlare solo di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che nelle scorse ore ha deciso di forzare il blocco entrando a Lampedusa nelle acque italiane. Secondo Salvini, la Rackete è “la nuova eroina della sinistra”. Poi, riferendosi a quello che la stessa Rackete ha detto, Salvini ha aggiunto: “E’ una capitana bianca, ricca e tedesca che non sapeva come passare il tempo e ha deciso di venire in Italia a rompere i c*****i”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev