ROMA – Salvini vorrebbe vedere Carola Rackete, la comandante della Sea Watch3, agli arresti. Dato che però, come ammette lui stesso, non fa il giudice, in caso di scarcerazione spiega di essere pronto ad attivare tramite il suo ministero le procedure per rimandare Carola a Berlino.

Il leader della Lega lo ha detto a Limbadi in provincia di Vibo Valentia per la consegna di una villa confiscata al clan Mancuso.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev