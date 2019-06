ROMA – “Vergognoso il comportamento del governo olandese, non siamo dei fessi, abbiamo delle regole delle leggi e dei confini”. Così Matteo Salvini, a margine della sua visita a Fincantieri di Genova, parla del caso della Sea Watch e delle (non) risposte da parte del governo olandese. Nella breve intervista, Salvini spiega che la soluzione alla nave bloccata si potrebbe trovare in ciqnue minuti. Come? Attraverso l’arresto dell’equipaggio, la spedizione fuori dall’Italia dei migranti a bordo, e la Sea Watch3 messa in condizione di non operare più.

L’Olanda, secondo Salvini si dovrebbe interessare alla vicenda inquanto la nave della Ong batte bandiera olandese. Salvini ribadisce lo stesso concetto a Un giorno da Pecora su Radio 1: “Sulla Sea Watch il comportamento del governo olandese è disgustoso, se ne strafregano di una nave che batte bandiera olandese. Ho scritto alla collega agli Interni del governo olandese, senza avere uno straccio di risposta”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev