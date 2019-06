Sea Watch, Salvini: “Parlamentari Pd a Lampedusa complici, siamo su Scherzi a parte”

ROMA – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del caso Sea Watch e attacca la delegazione dei parlamentari del Pd diretta a Lampedusa: “Sono complici, siamo su scherzi a parte”.

Il vicepremier parla in conferenza stampa al Viminale al termine dei tavoli sulla sicurezza in Puglia e Calabria. Per Salvini il Pd non è interesssato a porre regole e a difendere i confini. Poi attacca l’Europa che vede l’Italia come un paese in perenne infrazione finanziaria e parla dell’Olanda disinteressata a gestire la vicenda Sea Watch, cosa che il governo italiano farà pesare nei prossimi vertici europei.

Poi un affondo sulla comandante della nave Carola Rackete: “Se sei nata ricca, bianca e tedescoa puoi fare altro. Non vieni a rompere le p***e in Italia. Mi domando come anche il governo tedesco possa permette che una dica me ne f***o delle leggi italiane. Ed anche tutti i politici che sostengono questa illegalità sono complici ed anti-italiani”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev