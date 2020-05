Serie A, Spadafora: “Quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore risulti positivo” VIDEO

ROMA – Dopo il summit con le componenti della Figc e l’incontro col premier Conte, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora annuncia la ripresa del campionato dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus.

Quanto a eventuali positività, “il Cts ha confermato oggi la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo. Abbiamo inoltre avuto la garanzia che il percorso dei tamponi che i club effettueranno non avrà alcuna via preferenziale né andrà a ledere i diritti degli italiani. La riunione con tutte le componenti, che ringrazio per la collaborazione, è stata molto utile”. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)