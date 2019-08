ROMA – L’improvviso innalzamento delle acque del fiume Serio (provincia di Bergamo) a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che si trovavano in acqua in vari tratti del fiume e che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero tra cui uno arrivato adirittura da Torino.

A Vertova, in provincia di Bergamo sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Ad Alzano Lombardo due gruppi di persone sono rimaste bloccate nell’acqua che si è alzata.

I Vigili del Fuoco pubblicano un video ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.