MILANO – Una nube nera si è sprigionata sin dalle 5 di questa mattina in via Albert Sabin, a Settimo Milanese, a causa dell’incendio sviluppatosi in una ditta di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Il fumo, nero e denso, è visibile dalla Tangenziale Ovest e da tutte le strade nella zona Ovest del capoluogo lombardo.

A bruciare, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco sul posto, intervenuti a decine e con molti mezzi, sono soprattutto gomma, plastica e legna, ma come spesso avviene in questi casi, solo un sopralluogo alla fine potrà verificare i materiali che sono stati bruciati. Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, c’è anche il Nucleo operativo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano che dopo lo spegnimento indagherà sulle cause del rogo.

Al momento non risultano feriti o intossicati, mentre sul posto l’Arpa sta effettuando le analisi del caso. I cittadini, a debita distanza, attendono gli esiti delle prime campionature con preoccupazione. (fonte testo ANSA – video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)