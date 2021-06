Sgarbi assessore nel ticket Michetti-Matone? Ritirata la candidatura a sindaco di Roma VIDEO

Vittorio Sgarbi si candida a fare l’assessore a Roma. Assessore alla Cultura, nel caso in cui vincesse il centrodestra. Il critico d’arte (e deputato) si ritira così dalla corsa a sindaco. Ma appoggia il ticket Enrico Michetti-Simonetta Matone (rispettivamente candidati a sindaco e vice). Sgarbi praticamente propone la creazione di un tridente.

Sgarbi si candida a fare l’assessore a Roma

Così ha detto Sgarbi alla fine del vertice di centrodestra: “Io e non solo ho parlato con la Matone che ha capito che la sua storia le consente di avere un ruolo molto importante al fianco di un candidato più ruspante. Io ha dato la mia disponibilità, ritirando la mia candidatura, a fare l’Assessore alla Cultura dove non temo rivali.

Roma deve essere il luogo dove tutto accade, occorre puntare sula Cultura. Sarà Michetti a indicare la persona giusta. Sono soddisfatto, c’è stata unità assoluta. L’idea di questa pazza della Raggi di fare uno stadio con i grattacieli basterebbe per renderla inabile di fare il Sindaco, è incapace di intendere e di volere”.

Salvini e i candidati del centrodestra per le elezioni comunali

“E’ andata bene, siamo felici e contenti. Venerdì presentiamo la squadra su Roma”, ha affermato Matteo Salvini. “Si è registrata piena sintonia, il centrodestra ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco”, ovvero vice, ha precisato il segretario leghista. “Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo, chiuderemo su Milano e Bologna”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.