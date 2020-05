MILANO – Una bottiglia di vetro lanciata contro il palazzo dove vive Silvia Romano, che si è rotta sul davanzale della finestra pochi metri più in basso rispetto a quella del secondo piano, da cui si è affacciata la cooperante milanese quando lunedì è tornata a casa.

E’ l’ipotesi che emerge al termine del rilievi effettuati in circa due ore dalla Polizia scientifica, che ha fotografato e repertato cocci di vetro verde sul davanzale al primo piano e per strada, in corrispondenza della finestra.

“Sembrano dei cocci di una bottiglia di birra” quelli esaminati.

Lo racconta Sergio Parisi, 28 anni, che “questa mattina” ha trovato i vetri e ha chiamato le forze dell’ordine: “Non abbiamo sentito rumore e non ci sono danni, di notte teniamo chiuso tutto – ha detto – E’ normale che ci siamo spaventati, siamo preoccupati per Silvia, per tutti”.

“Una settimana fa non lo avrei fatto, potrebbe essere stato anche un ubriaco ma in questo momento giusto era giusto segnalare ogni cosa alle forze dell’ordine, per salvaguardare l’incolumità nostra e del condominio”, ha raccontato (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).